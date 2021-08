Concept International hat seit neuestem einen Intel-basierten Mediaplayer von Giada im Portfolio. Das Besondere: Der Mini-PC ist lediglich 22 Millimeter dick und kommt ohne Lüfter aus. Auch die JAHC-Technologie hat Giada im Bios integriert.

Daher eignet er sich für Daueranwendungen in Kiosk-Systemen oder Stelen im Handel, welche häufig mit dünnen Large-Format-Displays ausgestattet werden.

Wahl zwischen zwei Prozessoren

Der DF68 ist wahlweise mit aktuellen Intel Core i3- oder i5-Prozessoren bestückt. Auch in puncto Grafik-Engine setzt Giada auf Intel-Technologie – mit einem Intel UHD Graphics Grafikprozessor der 8. Generation. Der DF68 misst 240 mal 158 mal 22 Millimeter und ist von einem Metallgehäuse umgeben.

Als Arbeitsspeicher kommen bis zu 32 GB RAM zum Einsatz, die sich auf zwei Steckplätze verteilen. Anwender können wahlweise Windows 10 oder Linux Ubuntu 18.4 als Betriebssystem nutzen.

Multimedia-Content kommt über einen HDMI- und einen Display-Port, die maximal 4.096 mal 2.304 Pixel, also 4K/UHD, bei flimmerfreien 60 Hz speisen können, auf bis zu zwei Displays. Als Dateneingang stehen LAN, WLAN oder Mobilfunk zur Option.

Protokollierte Ausspielung

Zusätzlich besitzt der DF68 fünf USB 3.1, zwei Ethernet-RJ45- und einen seriellen COM-Anschluss. Über die serielle Schnittstelle kann beispielsweise das Display verwaltet und eine Ausspielkontrolle protokolliert werden.

Eine 24/7-Verfügbarkeit stellt die JAHC-Technologie von Giada sicher. Diese Hardware-Komponente beinhaltet auch den Watchdog für den automatischen Re-Boot, wenn sich die Software aufhängt und ermöglicht zusätzlich das Rauf- und Runterfahren des PCs zu festen Tagen und Uhrzeiten.

Der DF68 ist in der Core i-3 Variante je nach Konfiguration ab 480 Euro netto erhältlich. Die Core i-5 Variante startet bei 640 Euro netto. Reseller, Digital-Signage- und AV-Systemintegratoren erhalten attraktive Konditionen und SLAs. Auf Wunsch unterstützt Concept International den Roll-out von Projekten mit dem Total Preparation Service: DAs Unternehmen liefert die Player projektspezifisch installiert, konfiguriert und dauergetestet, auch in hohen Stückzahlen. Auf diese Weise können die Mini-PCs vor Ort via Plug-and-Play eingesetzt werden.

