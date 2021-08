Das Zara Schaufenster in New York City war eines der Highlights nicht nur für die Digital Signage-Öffentlichkeit in der letzten Woche. Das virtuelle Bällebad im Schaufester der Inditex-Tochter entfachte viel Fantasie – kann es wirklich eine LED-Installation sein oder doch nur ein AR-Erlebnis? Besucher und Kunden der Zara-Filiale in Soho/New York City waren enttäuscht, als sie hinter dem Schaufenster kein Bällebad vorfanden, sondern nur die Auslage mit der neuesten Kollektion des spanischen Modelabels.

Ebenso die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung der olympischen Sommerspiele in Tokio. Während Millionen von Zuschauern animierte Olympiaringe im Stadion sahen (die CGI-Animation wurde von den Digital Signage-Experten der Moment Factory aus Montreal entwickelt) schauten die Sportler im Stadion in den dunklen Himmel.

The Olympic spirit is in all of us.

A display of beautiful, luminous colours swirl together, representing the many flags of the world.

They form the Olympic Rings, a timeless symbol of unity. #StrongerTogether #Tokyo2020 #ClosingCeremony pic.twitter.com/38dv0e0w98

— Olympics (@Olympics) August 8, 2021