In einer Kooperation mit CMS-Anbieter ADD Beam und Ciani, Hersteller und Entwickler von Regal- und Verkaufssystemen, arbeitete Novisign an einem Digital Signage-Pilotprojekt im Spielzeughandel. Hierfür wurde an 18-Pilot-Standorten in Europa das Staging der Hardware zusammen mit den Partnern abgeschlossen. Novisign unterstützte und begleitete die Installationen.

Laut Novisign zeigt das Projekt, dass Digital Signage-Lösungen markt- und branchenübergreifend überall einsetzbar sind und in vielen Segmenten dabei helfen können, die Kunden visuell anzusprechen und Umsätze zu steigern. „Digital Signage als wichtiger Aspekt der Digitalisierungsprozesse in allen Bereichen ist vielseitig anwendbar und schafft für Kunden ein komplett neues, ansprechendes Einkaufserlebnis“, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

