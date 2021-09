Die Deutsche Telekom hat eine große Multichannel-Kampagne für 5G gestartet. Unter dem Claim „Das beste 5G für alle“ soll sie Lust auf die neuen Highspeed-Services der Telekom machen. Zu einer zweiteiligen Spot-Kampagne gesellen sich noch regionale Aktivitäten.

Letztere starteten im Rahmen der Digital X am 6. September mit einer großen Außeninszenierung: Die Telekom hat dafür am Fuße des Kölner Fernsehturms 48 LED-Outdoor-Fluter sowie in den beiden oberen Etagen des Colonius je 25 weitere Fluter installiert, die den Colonius in Magenta erstrahlen lassen. Zusätzlich projizieren sieben Show-Laser das Telekom-Logo und den Schriftzug „5G“ auf dem Schaft. Für die Lichtinszenierung zeichnet die Hamburger Agentur Do it! verantwortlich.

„Mit starken Branding-Aktionen wie dieser verankern wir 5G in der Telekom-Markenwelt,“ erklärt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. Zugleich sollen sie verdeutlichen, dass das schnelle Mobilfunknetz schon heute fast überall verfügbar ist. Dazu soll auch die regionale Kampagne beitragen, die ab Oktober in verschiedenen Städten mit lokalem Bezug, wie dem „Superjeile Speed für Köln“, für das Telekom-5G-Netz werben wird.

Die Hauptkampagne ist in zwei Phasen eingeteilt. Die erste läuft vom 6. September bis 5. Oktober. Der dazugehörige Spot zeigt Momentaufnahmen von Menschen auf dem Land, in Hinterhöfen, in Wäldern und Städten. Die Aufnahmen sollen die Reichweite des 5G-Netzes der Telekom in Szene setzen.

In der zweiten Phase der Kampagne, von 6. Oktober bis 21. November, dreht sich alles um das noch bessere Erlebnis durch 5G. Hier setzt die Telekom auf „Mobile first“: Das 9:16 Smartphone-Format bildet den optischen Rahmen. In den Spots und auf Social Media dominieren flackernde Neonröhren, Tanzperformances, Zoom-Fahrten und ein Spiel mit optischen Täuschungen.

Die Telekom hat laut eigener Aussage ihr 5G-Netz in den vergangenen Wochen und Monaten signifikant ausgebaut. Dank 55.000 Antennen sollen mittlerweile 85 Prozent der Bevölkerung 5G nutzen können. In 60 Städten sei5G nun auf der 3,6 Gigahertz-Frequenz verfügbar. Damit sind Spitzengeschwindigkeiten von über einem Gigabit pro Sekunde möglich. Bis zum Jahresende will die Telekom 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgen. Den aktuellen Ausbaustatus finden Interessierte hier.