Einen seltenen Einblick in den Alltag der BMW Forschungs- und Entwicklungsabteilung erhalten Teilnehmer der 20. Driving Simulation Conference in der kommenden Woche in München. Diese Veranstaltung ermöglicht einen begrenzten Zugang zum neuesten Fahrsimulator bei der BMW Group in München. Die umfangreiche LED-Technik inklusive der unterstützenden mechanischen Konstruktion wurde von der ICT entwickelt und integriert.