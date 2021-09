Schon von Weitem begrüßt die großflächig-strahlende LED-Wand die Besucher auf der beliebten Einkaufsstraße am KaDeWe in Berlin. Fünf Millionen LEDs erleuchten den acht Meter hohen und dreieinhalb Meter breiten Eckschaufenster-Screen, in dem Samsung seine neuen Flaggschiff-Modelle Galaxy Z Fold3 und Flip3 5G imposant in Szene setzt.

Die LED-Wand beeindruckt durch einen ausgeklügelten 3D-Video-Effekt. Da flattern losgelöste Display-Kacheln schmetterlingsgleich und beinahe greifbar über die Tauentzienstraße, bauen sich filigrane Kachelmuster auf und versinken im nächsten Moment in der Tiefe des Raums, nimmt eine schienengeführte Kamerafahrt die Betrachter mit auf eine Reise ins Innere der neuen Galaxy Z Geräte Fold3 und Flip3 5G.

Deren Faltmechanismus wird durch das gebotene 3D-Schauspiel besonders deutlich. Zusätzlich ist die LED-Wand von Metallquadraten in Produktfarben umgeben, die das Hauptmerkmal der Foldables symbolisieren. Das Ergebnis ist ein hochwertiges, besonders immersive Erlebnis, das den Look & Feel der neuen Galaxy Z-Serie widerspiegelt.

Die LED-Installation wurde nach invidis Informationen von 4DMagic aus Hannover entwickelt, installiert und für KaDeWe betrieben. invidis hat sich die KaDeWe LED vor Ort angeschaut: