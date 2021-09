Emotionales Design, spektakuläre Lichttechnik und perfekte Harmonie – dafür steht die Marke Audi genauso wie der niederländische Produktdesigner Marcel Wanders. In dem von Wanders gestalteten Schauraum Audi City Lab auf der Milan Design Week zeigen die vier Ringe die neusten vollelektrischen e-tron Fahrzeuge

Design spielt bei Audi eine herausragende Rolle: Zum siebten Mal nahm die Marke bereits an der Milan Design Week teil. Der Premiumhersteller ist mit dem Audi City Lab als spektakulärer temporärer Showroom und Plattform für den Austausch neuer Perspektiven und Ideen vertreten.

Design, Lichttechnik und Technologie vereint

Marcel Wanders, als Designer mit dem „Knotted Chair“ bekannt geworden, verantwortet auch die Gestaltung des Audi City Lab, das in Mailand in der Via della Spiga 26 Quartier bezogen hat. Teil der Amsterdamer Studioinstallation „Enlightening the Future“ ist die Lounge von Poliform. Das italienische Unternehmen entwickelt Möbelsysteme und Einrichtungsaccessoires, die sich perfekt in die Architektur integrieren. In diesem Ambiente erleben Besucher den Audi A6 e-tron concept.

Interessant ist wie Audi mit LED, Licht und Spiegeln in einem kleinen Showroom optisch riesige Räume kreiert. Enge Gänge und kleine Räume können durch eine intelligenten Nutzung von LED und Spiegel komplett immersive Erlebnisse schaffen.

Das Audi City Lab an der Via della Spiga 26 ist auch nach der Milan Design Week zugänglich. Anlässlich der MiArt/Art Week und der Fashion Week können Besucher hier bis zum 27. September unter anderem eine Ausstellung des Mode- und Porträtfotografen Albert Watson bewundern. An der Via Montenapoleone gibt es zudem die Gelegenheit, den Audi Q4 Sportback e-tron erstmals in Italien zu sehen.