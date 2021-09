Fashion Week in Mailand – die italienische Modemetropole ist wieder voll wie zu Vor-Corona Zeiten. Alles dreht sich um die neusten Modekollektionen des kommenden Jahres. Doch mitten in der Mailänder Fußgängerzone leuchten seit Jahren zwei Digital Signage Konzepte fast zeitlos.

Digital Signage Konzepte die voll im Trend liegen ohne alt zu wirken – das sind wirklich Ausnahmen in unserem täglichen Geschäft. Fairerweise sei erwähnt, das die Mango Eingangsinstallation technisch absolut in die Jahre gekommen ist und einen Technologieupdate nötig hätte. Aber das Konzept der gewellten LED-Bänder die die Blicke auf sich, und die Kunden in den Store ziehen ist weiterhin zeitlos gut.

Auch die weltweit-bekannten Digital Signage Installationen in den Treppenaufgängen bei Victoria’s Secret sind ein Digital Signage Klassiker und verlieren nicht an Wirkung und Faszination. In Mailand setzt Victoria’s Secret auf LED anstellen von Video Wall Displays. Das Content King oder hier Queen ist muss nicht erwähnt werden. Erwähnenswert ist allerdings das nun endlich auch die Amerikaner auf diversere Models setzen.

Was kann die Digital Signage Branche von diesen beiden Installationen lernen? Digital Signage muss mit dem Raum und der Umgebung zu einer Einheit, einer Story verschmelzen. Wer dieses Berücksichtigt kann zeitlose Konzepte entwickeln die – wenn auch nicht für die Ewigkeit – langsamer Altern und zu Klassikern werden. Ganz so wie in der Mode.