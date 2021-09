Der britische Telekommunikationskonzern BT hat den Roll-out seiner digitalen Stelen „Street Hub 2.0“ in UK begonnen und erste Installationen in den Londoner Bezirken Kensington und Chelsea vorgenommen. Zu diesem Anlass stellt BT seine neue Sponsorenkampagne für lokale Unternehmen vor.

Als Start der Kampagne stand an der ersten der Street Hub 2.0-Einheiten, die in Notting Hill Gate in Betrieb genommen wurde, für einen Tag ein Pop-up Design Hub. Hier erstellten Designer kostenlos digitale Anzeigen für 15 lokale Unternehmen, die zuvor in einem Wettbewerb ermittelt wurden. Die Anzeigen wurden dann auf den sechs Street-Hub-Einheiten in Kensington und Chelsea kostenlos geschaltet. Danach gab es für 60 weitere Lokalunternehmen die Möglichkeit, zwei Wochen lang kostenlos zu werben.

Kostenlose Werbung für 7,5 Millionen Pfund

Bis März 2022 will BT insgesamt digitale Werbeflächen im Wert von bis zu 7,5 Millionen britischen Pfund kostenlos zur Verfügung stellen. Die neuen Einheiten werden an Standorten in ganz Großbritannien eingeführt, darunter Glasgow, Cardiff, Nottingham, Birmingham, Solihull und Southampton. Neben Digital Signage bieten die Stelen zudem Smart-City-Funktionen wie das sensorbasierte Erfassen von CO2-Werten sowie ein kostenfreies Wifi – bei den neuen Einheiten ist auch 4G- beziehungsweise 5G-Integration möglich.

Theo Blackwell, Chief Digital Officer für London, sagte dazu: „Die Street Hubs von BT sorgen dafür, dass die Londoner unterwegs Zugang zu schnellem und kostenlosem Wi-Fi in der gesamten Hauptstadt haben. Sie verbessern das Mobilfunksignal und helfen den Stadtverwaltungen, ihren Einwohnern wichtige lokale Informationen zukommen zu lassen. Die Pandemie hat viele kleine Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Ich freue mich daher, dass BT die Londoner Unternehmen durch kostenlose lokale digitale Werbung unterstützt.“

OoH hilft Kleinunternehmen

Eine in diesem Zusammenhang durchgeführte Studie von BT ergab, dass 60 Prozent der kleinen Unternehmen lokale Werbung als wichtiges Instrument zur Steigerung des Bekanntheitsgrads sehen. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass dies mehr Menschen dazu bewegen würde, in ihrer lokalen Einkaufsstraße einzukaufen. Mit 49 Prozent gab jedoch fast die Hälfte an, dass die Kosten ein Haupthindernis für die Investition in lokale Außenwerbung darstellen. Die digitalen Werbebildschirme des Street Hub sollen kleinen Unternehmen helfen, nach den lokalen und nationalen Lockdowns wieder mehr Kunden zu gewinnen.