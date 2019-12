Potentere Eltern kann sich ein Joint Venture nicht vorstellen – der US-amerikanische OoH-Spezialist Intersection mit Google-Beteiligung und der führende britische Telekommunikationskonzern BT – haben seit 2017 das aus New York bekannte LinkNYC nach Großbritannien gebracht.

Im Jahr 2015 startete BT die Suche nach einen Partner der ab 2017 die Werbevermarktung für die öffentlichen Telefonzellen in Großbritannien übernehmen könnte. Überzeugen konnte mit InLinkUK ein Joint Venture des britischen Außenwerbers Primesight (heute Global) und der amerikanischen Intersection gesichert. Neben der Vermarktung von landesweit 17.500 BT-Telefonzellen bekamen die Partner auch das Recht 1000 Telefonzellen durch Smart City Stelen zu ersetzen.

Über 700 davon wurde bis heute primär in London aber auch in ein paar anderen Städten Großbritanniens installiert. Zum Einsatz kommen die von Partner Intersection bereits aus New York City bekannten silbernen Stelen. Ähnlich wie in NYC ermöglichte die Ersatzinstallation als öffentliche Telefonzelle das Genehmigungsverfahren erheblich.

Doch das straßenseitige Netzwerk konnte sich in Großbritannien nie wirklich etablieren, zu groß war der Wettbewerb mit JCDecaux, Clear Channel, Ocean Outdoor & Co, die mit riesigen Investitionen DooH-Stelen in London und anderen werberelevanten Standorten installierten. Kurz vor Jahresende 2019 musste nun InLinkUk Insolvenz anmelden. Wie es weitergeht ist noch offen – aber ein Interesse der anderen Out of Home Anbieter ist sicherlich gegeben.