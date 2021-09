LED-Stelen im öffentlichen Raum sind weiterhin ein seltener Anblick in deutschen Innenstädten. Eine Ausnahme ist die bayrischen Landeshauptstadt. Im Herzen von München sind während der IAA Mobility temporäre, dreiseitige LED-Stelen omnipräsent. Rund um die innerstädtischen Ausstellungszonen und in der Fußgängerzone wurden temporäre dreiseitige LED-Stelen aufgestellt.

Beworben wird nicht nur die IAA Mobility und ausgewählte Aussteller sondern überraschend wirbt auch Amazon für seine neue Fußball-Liveübertragung der UEFA Championsleague. Am kommenden Dienstag wird das Saisoneröffnungsspiel des FC Bayern gegen FC Barcelona (erstmals ohne Messi) exklusiv auf Amazon Prime übertragen. Der Bezug der Amazon-Werbung zur IAA Mobility ist wenig ersichtlich und die Kampagne erfreut die exklusiven Out of Home Vermarkter in München Ströer/Wall sicherlich nicht.

Neben der aus dem Rahmen fallenden Amazon-Werbung fällt auch der „Grüne Balkon“ auf den temporären LED-Stelen auf. Mit der Begrünung des Dachs der LED-Stelen soll wohl ein Hauch von Green City in die temporäre DooH-Welt einziehen. Begrünte Wartehallen an Bus- und Tramhaltestellen bieten ausreichend Platz und sind eine sinnvolle Maßnahme zu mehr Grün in der Stadt, ob ein bisschen Grünzeug für ein paar Tage wirklich Mehrwert bietet, darf bezweifelt werden.