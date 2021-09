In den vergangenen Jahren hat Ströer zahlreiche Out-of-Home Kampagnen des gesamten politischen Spektrums auf Plakatflächen und Digital angenommen und auf Werbeträgern im öffentlichen Raum sichtbar gemacht. Neben Buchungen sämtlicher im Bundestag vertretenen politischen Parteien wie CDU, SPD, CSU, Die Grünen, AfD, FDP und Die Linke anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen, zählten dazu auch Kampagnen, die sowohl deutlich links als auch deutlich rechts der politischen und gesellschaftlichen Mitte anzusiedeln sind. Stellvertretende Beispiele hierfür sind Kampagnen wie „bundestag-nazifrei.de“ und „#GrünerMist“.

Insbesondere in den letzten Wochen kam es zu persönlichen Anfeindungen und Drohungen in Richtung von Ströer-Mitarbeitern, zu Boykottaufrufen gegen Ströer und Sachbeschädigungen von Firmeneigentum – und zwar aus verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Meinungsrichtungen.

Derzeit liegt Ströer eine aktuelle Anfrage eines Rechercheverbunds mit 15 Fragen vor. (Hier der Bericht von Corrective, Spiegel, ZDF) Unter anderem wird nach üblichen Kundenterminen (in diesem Fall mit der AfD) oder Buchungsdetails gefragt. Aus den Fragen ergibt sich aus Sicht des Unternehmen die eindeutige Zielrichtung, „das Unternehmen und/oder einzelne Mitarbeiter willkürlich und unzutreffend politisch in die Nähe der AfD zu drängen.“ Damit ist aus Sicht von Ströer „die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten.“ Aufgrund dieser gesammelten, negativen Erfahrungen aus dem Wahlkampf zur aktuellen Bundestagswahl hat nun der Ströer Vorstand beschlossen, bis auf weiteres keine Aufträge für parteipolitische Werbung mehr entgegenzunehmen.

——————————————————————————————– Das Unternehmen kann auf dieser Basis seinen Beitrag zur politischen Meinungsbildung nicht mehr gewährleisten und zieht sich vollständig aus der parteipolitischen Werbekommunikation zurück, um Schaden vom Unternehmen und seinen Mitarbeiter:innen abzuwenden. Ströer wird bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus jeden Auftrag zu parteipolitischer Werbung jeglichen politischen Spektrums ablehnen. ——————————————————————————————–

Ströer ist wie alle Vermarkter von Out of Home und anderen Medien nicht für die jeweiligen Inhalte und Gestaltung der Werbung verantwortlich. Als neutraler Dienstleister wurden bislang alle Aufträge auch im Bereich der parteipolitischen Werbung ausgeführt, soweit keine rechtswidrigen Inhalte vorliegen – auch dann, wenn sie nicht mit den politischen Auffassungen der Entscheidungsträger von Ströer übereinstimmen. Im Gegensatz zu anderen Mediengattungen müssen Out-of-Home Anbieter aufgrund der Neutralitätsverpflichtung sämtliche Plakate aushängen, die rechtlich zulässig sind. „Eine inhaltliche Zensur wurde und wird nicht ausgeübt“, so Ströer in einem aktuellen Statement.