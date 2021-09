Die führende brandschutz-konforme Digital Signage Lösung wurde auf Basis von speziell für Elektronik entwickelten, thermisch auslösenden Glasampullen vom Sprinklerexperten Job entwickelt. Deutsche Flughäfen setzen die Systeme bereits großflächig ein.

Durch die Digitalisierung steigt der Bedarf an Medientechnik und elektrischen Geräten (zum Beispiel Touchscreens, Displays, LED, Getränkeautomaten und mehr) – auch in sensiblen Bereichen wie Fluchtwegen. Immer mehr Betreiber von Flughäfen, Messen, Schulen, Krankenhäusern und Shopping-Centern möchten ihren Kunden und Besuchern Informationen, Werbung sowie Dienstleistungen über Digital Signage, LED-Displays und LED-Wänden zur Verfügung stellen. Damit diese Projekte auch umgesetzt werden können, bedarf es meist eines ausgeklügelten Brandschutzkonzepts.

Die Fachtagung hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen Betreibern sensibler Bereiche, Medientechnikherstellern, Brandschutzexperten und Brandschutzsachverständigen zu fördern und der Frage nachzugehen, wie sich zukünftig Projekte einfacher realisieren lassen.

In den nächsten Tagen wird das offizielle Programm veröffentlicht. Als Keynote-Speaker konnte bereits Prof. Dr. Jochen Zehfuß (Wissenschaftlicher Vorstand der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) Braunschweig) gewonnen werden.

Am 2. und 3. November veranstaltet Job das BEST – Medientechnik 2021 Event in Hamburg. Ein Zweitagesevent mit Flughafenbetreibern, Ingenieurbüros, Vertretern von Behörden und Digital Signage-Anbietern.

Veranstaltungsdatum: 02. + 03. November 2021

Ort: Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg

Gäste: max. 40 Personen

invidis ist Medienpartner des Events und wird vor Ort ausführlich berichten. Die Teilnahmegebühr für das Zweitagesevent liegt bei 400 EUR.

Anmeldung für invidis Leser unter:https://www.eventbrite.de/e/best-medientechnik-tickets-171182831457?aff=INVIDIS