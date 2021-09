Balenciaga entwickelte digitale 3D-Versionen seiner Outfits mit Unreal Engine, die sowohl im Hit-Spiel Fortnite eingesetzt werden als auch auf Forced-Perspective DooH-Screens, analogen Plakatwänden, gedrucktem Werbematerialien und für Fortnite-Merchandise. Die digitalen Fortnite-Charaktere und -Outfits wurden verwendet, um realitätsnahe und immersive DooH-Kampagnen zu schaffen, die die Aufmerksamkeit der Passanten auf den Straßen in London, New York, Tokio und Seoul genauso auf sich ziehen wie in Fortnite selbst.

Das spanische Modelabel im Besitz des Gucci-Konzerns Kering ist wohl das erste Luxuslabel das speziell für Fortnite eine eigene Kollektion erstellt hat, die sowohl virtuell in Fortnite erhältlich als auch in der richtigen Welt in Stores zu kaufen ist. Balenciaga hatte bereits pandemiebedingt die Herbstmode in einer virtuellen Modeshow und im Videogame Afterworld: The Age of Tomorrow präsentiert, die aufwendig mit Gaming-Technologie auf Basis von Unreal entwickelt wurde.

Immersive 3D-Visualisierung für DooH

Echte Mode in die Welt von Fortnite zu bringen, ist in der Gaming-World keine Neuigkeit. Doch eine gemeinsame Real Life/Gaming-Kollektion zu entwerfen, die sowohl in den Metropolen der Welt gekauft wird wie in der virtuellen Welt von Fortnite, ist neu. Konsequent präsentieren auch Fortnite-Charaktere die neusten Mode-Outfits von Balenciaga auf 3D DooH-Screens in ausgewählten Weltmetropolen.

Der Balenciaga-tragende Fortnite-Liebling Doggo, der zwischen Wolkenkratzern herumlungert, ragt auf den DooH-Screens überlebensgroß über die Bürgersteige und bringt die Kooperation zwischen Balenciaga und Fortnite in die reale Welt. Als weitere Besonderheit wurde die reale DooH-Kampagne digital im virtuellen Fortnite-Store nachgebildet. Das ganze entstand in einem effizienten, transmedialen Produktionsprozess.

Die Mehrfachverwendung bestehender digitaler Assets ermöglichte es dem Kreativteam, die definierten Materialoberflächen, die gemeinsam mit Balenciaga für das Fortnite-Crossover entworfen wurden, originalgetreu beizubehalten – so spiegeln beispielsweise die Materialien von Doggos Schuhen die realen Sneaker perfekt wider. Die Plakatszene wurde in der Unreal Engine zusammengesetzt und Anpassungen an Schattierung, Beleuchtung, Szenenaufbau und Kamerapositionen wurden in Echtzeit vorgenommen.

Der Einsatz von Echtzeit-Raytracing half dem Team, die Beleuchtung an jeden physischen Ort anzupassen. So konnten sie die Beleuchtung verankern und Doggo das Gefühl geben, dass er sich tatsächlich an jedem Ort befindet. Die Kenntnis des Sonnenstandes je nach Tageszeit und der Position der Sonne am Himmel half dabei, eine realistische Beleuchtung zu erzielen.

Wie bereits in der Automobilbranche üblich, wurden echte Materialen gescannt, angepasst und auf die virtuellen 3D-Modelle angepasst. Ein sehr aufwendiger und rechenintensiver Prozess. Auch wenn die Kampagne von Balenciaga erstmal nur eine einmalige Aktion ist, zeigt sie doch, wie 3D-Entwicklungsplattformen wie Unreal eine medienübergreifende Content-Produktion eine nahtlose Nutzung in der echten und virtuellen Welt ermöglicht.