Klimaschutz mit grünem Strom sind die Wahlkampfschlager des Bundestagswahlkampfs. Praktisch alle Parteien sind sich einig das die Klimakatastrophe nur mit einem radikalen Wechsel zu Elektromobilität und alternativen Energiequellen gelingen kann.

Doch die rapide steigende Nachfrage nach grünem Strom trifft auf eine schwankende Stromversorgung. In den letzten Tagen war es in der Nordsee besonders windstill – die Windräder standen still. Zusätzlich ließ auch die Sonne auf sich warten – weniger Stromerzeugung mittels Photovoltaik. Die Großhandelspreise verdoppelten sich daraufhin in einer Woche. Die Endverbraucher – gewerbliche und private – bekommen die Schwankungen am Strommarkt und insbesondere die stark schwankenden Preise der Energiebörsen nicht direkt mit. Aber die nächsten Preiserhöhungen für Endverbraucher stehen vor der Tür. Denn die Stromkosten steigen seit 20 Jahren durchschnittlich um 6% jährlich und werden auch in Zukunft weiter spürbar steigen.

Ein wichtiger Grund die Betriebskonzepte von Digital Signage Installationen um Green Signage Strategien zu ergänzen. Wie hoch ist der durchschnittliche Stromverbrauch, wieviel Abwärme produzieren die Touchpoints und wie viele Stunden müssen die Systeme wirklich laufen?

invidis hat das Thema Green Signage zum Titelthema des kommenden Jahrbuchs ausgewählt das Ende September erscheint.