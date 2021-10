Für hybride Szenarien, zum Beispiel bei Meetings oder Vorlesungen, führt der AV-Distributor Kern & Stelly die HDL-Produktfamilie von Nureva im Portfolio, ein Audiokonferenzsystem im Soundbar-Design. Die größeren Varianten HDL300 und Dual HDL300 sind nun mit dem neuen Modus „Voice Amplification“ ausgestattet. Sprecher und Dozenten können nun zusätzlich ein drahtloses Headset-Mikrofon verwenden, um ihre Stimme hervorzuheben. Dies bietet nicht nur eine Sprachverstärkung im Raum, sondern auch bei Aufzeichnungen sowie vor allem bei der Übertragung in einen UC-Client, da die Nureva-Systeme mit allen gängigen Plattformen für Webkonferenzen kompatibel sind – darunter Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex und Go-To-Meeting.

Netz aus virtuellen Mikrofonen

Die HDL-Geräte garantieren laut Kern & Stelly eine vollständige Audioabdeckung im gesamten Raum – auch wenn die Zuhörer zum Beispiel aus Hygienegründen weit auseinander sitzen. Möglich macht es die Microphone-Mist-Technology, die ein Netz aus tausenden virtuellen Mikrofonen im Raum spannt.

Die All-in-One Audiokonferenzlösung Dual HDL300 für Räume und Hörsäle von bis 140 Quadratmetern setzt sich aus zwei 152,4 x 152,4 x 9,0 Zentimetern großen HDL300 Soundbars zusammen, die über je 12 omnidirektionale MEMS-Mikrofone sowie zwei 20-Watt-Lautsprecher verfügen. Das Gerät filtert kontinuierlich die relevanten Stimmen heraus, sodass die Remoteteilnehmer nicht nur die Worte des Dozenten, sondern auch Diskussionsrunden, bei denen mehrere Personen gleichzeitig sprechen, gut verfolgen können.

Für mittelgroße Hörsäle und Meetingräume empfiehlt Kern & Stelly die Version HDL300, die in Räumen bis zu 60 Quadratmetern ein vollständige Audio-Abdeckung liefert.

Den IT-Abteilungen der Universitäten und Hochschulen sowie Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, alle eingesetzten Nureva-Audiokonferenzsysteme an einem zentralen Ort zu verwalten: Dazu verbindet die sogenannte Nureva Console einen mit Windows- und Mac-Systemen kompatiblen Webclient, der auf den Computern in den Hörsälen zu installieren ist, mit einer cloudbasierten Plattform, über die sich per Fernwartung beliebig viele Systeme registrieren, konfigurieren und warten lassen.