Eine der größten Entdeckungen während der Pandemie für invidis waren digitale Studios und Architekten. Mit Flora&Faunavisions u.a. Hyundai, Telekom Magenta Moon trafen wir uns zu unserer Berlin invidisXworld Sendung. Das Kreativteam rund um Gründerin Leigh Sachwitz entwickelt digitale immersive Experiences die oft nur für ein paar Tage oder Wochen erlebt werden können.

Für den koreanischen Automobilhersteller Hyundai hat FFV schon viele Projekte realisiert, oft rund um das Thema Wasserstoffantrieb und andere nachhaltige Antriebskonzepte. Sowohl in Europa als auch Showrooms im Hyundai-Heimatmarkt Südkorea. Zur IAA Mobility in München entwickelte FFV wieder eine besondere digitale Installation, die sich in das Framework des Messestandes integrierte.