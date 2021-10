Mit den coolen Beats der 90er-Jahre in Richtung Nachhaltigkeit: Samsung Electronics hat die weltweit bekannte Hip-Hop-Ikone Vanilla Ice engagiert, um die Hitsingle „Ice, Ice Baby“ neu aufzulegen. Unter dem Titel „Reduce Your Ice, Ice Baby“ wirbt Samsung für mehr Energieeffizienz im Alltag. Analog zu Digital Signage-Displays und insbesondere LED, werden Kühlschränke und LED-Wände oft 24/7 betrieben. Kleine Optimierungen bringen über die Laufzeit große Effekte.

Wie aktuelle Datenerhebungen von Samsung zeigen, könnten jährlich mehr als eine Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, wenn jeder Haushalt in Europa die Temperatur seines Gefrierabteils um nur ein Grad Celsius erhöhen würde. Die eingesparte Menge entspräche den CO2-Emissionen von bis zu 217.000 Autos, die innerhalb eines Jahres mehr als 2,5 Milliarden Kilometer zurücklegen würden oder der Energie, mit der bis zu 120.000 Haushalte zwölf Monate lang versorgt werden können.

So ermutigt der Rapper Vanilla Ice im Namen von Samsung, kleine Veränderungen im Alltag vorzunehmen, die eine große Wirkung entfalten können: er empfiehlt, die Temperatur der Gefrierabteile zu erhöhen, um einer Verringerung des ökologischen Fußabdrucks beitragen zu können. Entsprechend der Botschaft nimmt die neue Bespoke-Serie von Samsung im „Reduce Your Ice, Ice Baby“-Video eine Hauptrolle ein.

Nachhaltige Botschaft – musikalisch verpackt

In seinem neuen Song rappt Vanilla Ice unter anderem die Zeilen „Alright stop, long-term solution, Ice is back with my brand-new invention / Something grabs a hold of me tightly, Energy efficiency, daily and nightly“. Die Botschaft ist unmissverständlich – die Gefrierschrank-Temperatur soll rauf: „Raise the temp like a vandal!“

Im dazugehörigen Musikvideo dürfen natürlich auch die ikonischen Tanzeinlagen des Rappers nicht fehlen, die begeisterte Fans schon vor dreißig Jahren zum Mitmachen animierten und sie nun dazu bewegen sollen, die Temperatur ihrer Gefrierabteile zu erhöhen. Während Vanilla Ice über die Möglichkeit für eine bessere Energieeffizienz rappt, rückt immer wieder auch ein brandneuer Bespoke-Kühlschrank von Samsung in den Fokus.