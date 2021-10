Zusammen mit dem Künstler Michael Murphy hat Samsung Electronics in der Londoner Saatchi Gallery ein immersives Kunsterlebnis mit Samsung QLED-TVs geschaffen. Für die fast drei Meter hohe Installation wurden elf Screens vom Typ QN900A Neo QLED TV Infinity spiralförmig angeordnet. Dadurch formten sie eine Linse und symbolisierten die 8K-Aufösung der Screens.

Als Content wurde eine exklusive Performance des Elektronische-Musik-Duos Gorgon City gezeigt, die auf dem Skywalk Biokovo an der kroatischen Adriaküste zum ersten Mal den Track „Skywalk“ abspielten. Als Filmproduzent zeichnete das Unternehmen Cercle verantwortlich. Neben den Musikern wurde die Landschaft des Biokovo-Naturparks gefilmt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Künstler Michael Murphy erklärt: „Ich bin sehr stolz auf diese Installation. Es ist das erste Mal, dass ich in meiner Kunst mit bewegten Bildern gearbeitet habe. Es war Herausforderung, sie nicht nur auf einem, sondern auf elf Bildschirmen zu integrieren – und es sieht fantastisch aus.“ Die sehr flachen, randlosen Neo QLED-Screens und deren Bildqualität hätten geholfen, seine Kunst auf eine neue Stufe zu heben. „Deshalb bin ich so froh, dass Samsung und ich für dieses Werk zusammenarbeiten konnten. Wir wollen beide, dass die Betrachter die Welt in einem neuen Licht sehen – ich durch meine Wahrnehmungstricks, Samsung mit seinen Screens.“

Nathan Sheffield, Samsungs Head of TV & Audio, kommentiert: „Wir bei Samsung wollen unseren Kunden zeigen, wie ausdrucksstark, inspirierend und farbenfroh die Welt sein kann. Mit Michael, Cercle und der visuellen Kraft des Super Neo QLED sind wir unserem Ziel einen großen Schritt näher gekommen.“