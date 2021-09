Panasonic bietet auch Display-Lösungen für den Digital Signage Markt, führend sind die Japaner aber im Bereich Broadcast und bei Projektoren. Ob besonders lichtstarke Event-Projektoren oder auch Indoor-Installationen mit Ultrakurzdistanz-Objektiven für immersive Installationen in Museen und Showrooms – die Chancen sind groß das ein Panasonic-Produkt installiert ist. Zum Kassenschlager in der Pandemie wurden aber Remote PTZ-Kameras die reihenweise bei Hybrid- und Streamingevents eingesetzt werden.

Auch hinter den Kulissen verändert sich beim japanischen Konzern einiges. In Europa werden die Produktbereiche Visual, Broadcast, Mobile IT Solutions und Integrierte Lösungen gemeinsam mit Factory Solutions in einer neuen Gesellschaft zusammengefasst. Die neue Panasonic Connect Europe GmbH soll den Panasonic-Geschäftseinheiten ermöglichen, branchenspezifische Lösungen für europäische Kunden zu entwickeln.

Insbesondere für die Entwicklung von Industrielösungen wurde auch ein belgischer Supply Chain Management (SCM) Integrator übernommen zusätzlich zu der Übernahme von Blue Yonder (ehemals JDA). Blue Yonder ist der weltweitführende Softwareanbieter für Supply Chain Management und Retail Operations. Natürlich setzt Panasonic im Industriegeschäft auch auf den boomenden Markt von Visualisierungslösungen in der Produktion und Logistik. Im Gegensatz zu anderen Regionen bleibt es in Europa bei einem klaren Bekenntnis zum Channel.

„Bei Displays, Projektoren und Broadcast bleibt Panasonic dem Channel treu. Es bedarf unserer oft langjährigen Partner, um auf Basis von Panasonic-Produkten schlüsselfertige Lösungen zu entwickeln.“, so Eduard Gajdek im invidis Gespräch.