Zusammen mit Integrator Diversified installierte Daktronics eine gebogene LED-Videowand im Schine Student Center der Syracuse University, einer privaten Bildungseinrichtung im US-Bundesstaat New York.

Auf dem Display werden Live-Übertragungen von Sportereignissen sowie Sportfernsehen und Syracuse-spezifische Programme gezeigt. Die vielseitige Lösung lässt sich außerdem für E-Sports-Veranstaltungen nutzen und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von weiteren Inhalten zu zeigen, darunter Live- und aufgezeichnete Videos, Grafiken und Animationen, Sponsoring-Inhalte und einen geteilten Screen für besondere Veranstaltungen.

„Die Videowand ist das Herzstück des neu renovierten Schine Student Centers und ermöglicht es uns, die Gemeinschaft durch gemeinsame Erlebnisse wie Campus-Programme und Sportveranstaltungen zu stärken“, sagt Christine Scollay, Interimsdirektorin der Student Centers & Programming Services der Syracuse University. „Die Videowand hat uns geholfen, einen neuen und relevanten Raum für die Studenten zu schaffen.“

An den Raum angepasst

Der LED-Screen ist circa 3,8 Meter hoch und 4,2 Meter breit. Die Kurve wurde auf den Innenraum angepasst, um ein nahtloses Design sicherzustellen. Der Pixelpitch beträgt 1,5 Millimeter, um den Studierenden und anderen Zuschauern hochauflösende Bilder zu liefern.

Daktronics und Diversified kooperieren schon seit langem bei der Installation von Großbildschirmen für Sport- und Bildungsstätten. „Von der Einbindung der Fans in das große Spiel bis hin zur Einbindung der Studenten in den Campus-Alltag – Lösungen wie diese Videowand in Syracuse heben das College-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene“, erläutert Tom Spearman, Executive Vice President von Diversified.

„Dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Daktronics mit AV-Integratoren wie unseren großartigen Partnern bei Diversified zusammenarbeiten kann, um unseren Kunden ein Meisterwerk zu liefern“, sagt Scott Willson, Vertriebsmitarbeiter von Daktronics. „Um den Zeitplan und das gewünschte Design von Syracuse einzuhalten, haben wir eng mit Diversified zusammengearbeitet. Wir sind von dem Ergebnis begeistert und freuen uns darauf, dass die Universität ihre neue Videowand für ihre zahlreichen Veranstaltungen nutzen wird.“