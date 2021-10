Im September dieses Jahres eröffnete in der Westfield Mall in White City, London, die Pop-up-Site Metrix, Football Re-Coded. Hierbei handelt es sich um eine Fußball-Sportstätte, die dank moderner Technologie und Augmented Reality ein immersives Sporterlebnis auf fast 10.000 Quadratmetern bietet.

Die Erlebnislocation kombiniert KI und Augmented Reality sowie moderne Displaytechnik mit fußballerischen Herausforderungen. Besucher können beispielsweise an digitalen Wänden Schusskraft und Genauigkeit trainieren. Eine Erkennungssoftware hilft dabei, immer höhere Schwierigkeitsgrade zu erreichen.

Damit sich die Besucher tatsächlich wie in einem Videospiel fühlen, werden auch digitale Spielerkarten – wie sie bei Fußball-Computerspielen üblich ist – von ihnen erstellt. Auf dieser werden dann individuelle Statistiken oder der Eintrag auf diversen Bestenlisten angezeigt.

Hierfür wird vor einem Display ein Foto gemacht, das dann direkt auf der virtuellen Karte zu sehen ist. Hierbei kommt die Hintergrundsegmentierung des Leipziger Unternehmens Sensape zum Einsatz, um das virtuelle Abbild sofort auf der Spielerkarte korrekt abbilden zu können. Dank der Software ist kein Greenscreen für das Übertragen des Fotos notwendig.

Auch der 3D-Avatar kommt

In Zukunft soll die Spielerkarte außerdem um einen persönlichen 3D-Avatar ergänzt werden. Mit Hilfe von Sensapes KI- und AR-Technologie sollen Besucher dann in der Lage sein, personalisierte Avatare auf der Grundlage ihres eigenen Aussehens zu erstellen. Die Software erkennt die Person, die vor ihr steht, automatisch in Echtzeit und wandelt äußere Merkmale wie Haartyp, Hautfarbe und Gesichtsform sowie Frisuren und Bartformen in einen 3D-Avatar um.

Joe Tankel, Gründer von The Brand Tank und Partner von Sensape in Großbritannien, fügte hinzu: „Metrix hat eine fantastische Location geschaffen, und wir sind stolz darauf, mit unserer Sensortechnologie und Augmented Reality zu diesem Erlebnis beizutragen. Da wir mit der Erstellung persönlicher Avatare in die nächste Entwicklungsphase eintreten, wird die künstliche Intelligenz von Sensape eine noch tiefere Verbindung zwischen der realen und der virtuellen Welt schaffen. Wir freuen uns darauf, den Besuchern ein wahrhaft immersives Erlebnis zu bieten.“