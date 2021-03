Um in Zeiten der anhaltenden Pandemie Produkt-Sampling zu ermöglichen, setzt Rivella auf eine kontaktlose Lösung mit Spaßfaktor. An verschiedenen Talstationen in Schweizer Wintersportgebieten finden sich seit Ende Februar Getränkeautomaten mit Display, die an ein gestengesteuertes Augmented Reality (AR) Spiel gekoppelt sind. Nach jeder Spielrunde wird als Gewinn eine Rivella ausgegeben. Dafür kooperiert der Getränkehersteller mit dem deutschen Unternehmen Sensape aus Leipzig, das intelligente AR-Lösungen für die interaktive Kundeninteraktion entwickelt.

Um eine Rivella zu gewinnen müssen virtuelle Flaschen so schnell wie möglich ausgetrunken werden. Dazu bewegt der Spieler per Kopfbewegungen einen Strohhalm und versucht, diesen geschickt in der sich ständig bewegenden Flasche zu halten. Die Spielsteuerung erfolgt berührungslos, eine AI erkennt die Kopfbewegungen über eine in den Automaten verbaute Kamera. Bis zu fünf Spieler können gleichzeitig antreten.

Durstlöscher und Erinnerungsfoto

Im Anschluss an das AR-Spiel können die Teilnehmer ein Erinnerungsfoto aufnehmen. Um die Daten Dritter zu schützen erkennt die Lösung, wer nicht zur Gruppe gehört und macht diese Personen durch einen verschwommenen Hintergrund unkenntlich. Dann werden Getränke für jeden Spieler sowie ein Coupon ausgegeben, der über einen QR-Code zu einer Microsite führt. Hier kann das Foto heruntergeladen und mit Freunden geteilt oder in der Markenwelt von Rivella gestöbert werden.

Die Geräte werden in den Gebieten Adelboden, Flumserberg, Lenk und Arosa eingesetzt. „In Anlehnung an Rivellas Slogan ‚Wo immer dein Durst daheim ist‘ haben wir ein Spiel entwickelt, bei dem man in toller heimischer Winterkulisse um die Wette schlürfen kann. Das intensive Markenerlebnis funktioniert per Gestensteuerung und ohne zusätzliches Personal. Das verschafft uns zu Pandemie-Zeiten mehr Sicherheit und macht auch in diesen Zeiten ein spaßiges Produkt-Sampling möglich”, sagt Artur Lohrer, Gründer von Sensape.