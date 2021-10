Best DS-Spezialisten bei Brandschutz-Konferenz

Das Programm der Best-Tagung für Brandschutz in der Medientechnik am 2. und 3. November 2021 hat feste Formen angenommen: Unter anderem werden bekannte Player aus der Digital Signage-Industrie ihr Wissen auf der Konferenz weitergeben.

Tobias Lang, CEO der Lang AG, wird über die Notwendigkeit von Brandschutz in der Medientechnik sprechen. Walter Jünkering, Geschäftsführer von Ben Hur, referiert über die Brandschutzplanung bei Medienprojekten anhand der Beispiele Flughafen, Shopping-Mall und Messe. Die Herausforderungen bei der Integration von Medientechnik in Flucht – und Rettungswege zeigt Klaus Schäfer, Vorstand bei der gekartel AG, am Beispiel der digitalen Haustafel.

Vor Ort informieren

Die Keynote „Brandschutz elektrischer Geräte in sensiblen Bereichen“ hält Jochen Zehfuß, Professor an der TU Braunschweig und dort Leiter des Fachgebiets Brandschutz am IBMB, dem Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz.

Weitere Fachvorträge gibt es von Cemallettin Demirel der BPK Fire Safety Consultants sowie von Jürgen Heyn vom TÜV Süd Rail, der Beispiele von Brandschutz in sensiblen Infrastrukturen und Fahrezeugen der Bahn geben wird.

In einem Betriebsrundgang bei der JOB-Gruppe, dem Veranstalter der Konferenz, können sich die Teilnehmer über aktuelle Lösungen im integrierten Brandschutz informieren.

An vielen Locations, die für Digital Signage interessant sind, gelten strenge Brandschutzvorschriften – unter anderem Flughäfen und Messehallen. Oft genügen konventionelle Produkte hier nicht den Standards. Um hier unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sowohl bei der Genehmigung als auch im Ernstfall, müssen alle Beteiligten – Hardware-Hersteller, Integratoren und Betreiber – über dieses wichtige Thema gemeinsam kommunizieren.

Die Konferenz findet im Steigenberger Hotel Treudelberg in Hamburg statt. Die Teilnahmegebühr für das Zweitagesevent liegt bei 400 Euro.

invidis-Leser können sich hier zur Konferenz anmelden. invidis ist Medienpartner des Events und wird vor Ort ausführlich berichten.