Sharp/NEC Display Solutions Europe erweitert seine C-Serie an Large Format Displays: Neu sind NEC Multisync C750Q mit 75 Zoll sowie NEC Multisync C860Q mit 86 Zoll.

Die neuen Displays eignen sich nach Sharp/NEC vor allem im Collaboration-Umfeld für Besprechungen und Präsentationen mit zwölf bis 14 Teilnehmern. Zudem lassen sich die Screens für Retail-, Gastronomie- und Wayfinding-Anwendungen einsetzen. Beide Display-Modelle verfügen über einen schlanken Rahmen und ein zeitgemäßes Design, das sich nahtlos in moderne Einrichtungskonzepte einfügen soll.

Feedback eingeholt

Für die beiden neuen Produkte hat NEC Feedback bei Anwendern eingeholt, um dieses in die Produkte einfließen zu lassen. Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays bei Sharp/NEC Display Solutions Europe, erläutert: „Seit Beginn der Pandemie haben immer mehr Unternehmen den Mehrwert hinter Meetingraumlösungen erkannt, mit denen sie Videokonferenzen in gestochen scharfer Auflösung abhalten und eine gute Lesbarkeit in allen Umgebungen garantieren können. Um dieses Feedback von Anwendern zu berücksichtigen und die C-Serie noch erschwinglicher als je zuvor zu machen, haben wir die neuen C750Q- und C860Q-Displays entwickelt.“

Die Displays überzeugen laut NEC mit großflächiger pixelfreier Bilddarstellung in UHD-Qualität und bieten Anwendern integrierte Bürofunktionen. Die NEC-Plattform Open Modular Intelligence (OMi) ermöglicht es, die Rechenleistung der Displays jederzeit durch die Integration von NEC OPS Slot-in-PCs oder Signalschnittstellen zu erweitern.

Weitere Produktmerkmale des Multisync C750Q und des Multisync C860Q sind:

• Professionelles Haze-Level für eine sehr gute Sichtbarkeit ohne Reflexionen

• Helligkeit von 350 cd/m2 für gute Lesbarkeit in allen Umgebungen und Lichtverhältnissen,

• integrierte Office-Funktionen einschließlich automatischer Aufwachfunktion für effiziente Meetings

• Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, Displayport und HDMI sowie automatische Skalierung anderer Signale auf UHD

• ressourcensparendes Gerätemanagement: Alle Geräte lassen sich von einem zentralen Standort aus über das Software-Tool Naviset Administrator 2 verwalten.