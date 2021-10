Wenn am Samstag minutenlang Kühe auf diversen Außenwerbemedien grasen, steckt Rewe dahinter: Die Supermarktkette wirbt mit dieser Aktion für seine Eigenmarke Rewe Bio.

Dafür stellt Ströer am 9. Oktober insgesamt zehn Minuten auf seinem Public Video-Netzwerk zur Verfügung – dieses umfasst insgesamt fast 6.000 Screens an hochfrequentierten Bahnhöfen (Station Video), in Einkaufszentren (Mall Video) und an U- und S-Bahnsteigen in deutschen Großstädten (Infoscreens). Um 12 Uhr und um 13 Uhr werden jeweils fünf Minuten Kühe von einem Bio-Hof in Regensburg zu sehen sein. Am 7. und 8. Oktober sind bereits Teaserspots auf den Ströer-Screens zu sehen, um die Aktion einzuläuten.

Aufmerksamkeit für Bio-Marke

Damit soll Aufmerksamkeit für die Eigenmarke Rewe Bio erzeugt werden – und es soll eine Gefühlswelt um die Marke herum aufgebaut werden. Denn die gezeigte Kuhherde gehört einem Landwirt, der Rewe Bio auch beliefert.

Mit der Aktion will Rewe Bio darüber informieren, wie viel Platz eine Kuh in ökologischer Haltung hat. „Der Film klingt zunächst unspektakulär – und die Aufnahmen sind es eigentlich auch. Wir wollen damit ganz plastisch zeigen, wie ökologische Landwirtschaft aussieht und wie sie sich konkret auf die Tiere auswirkt“, erklärt Clemens Bauer, Leiter Rewe Marketing. Tierwohl stehe bei Verbraucherinnen und Verbrauchern nach Abklingen der Corona-Pandemie an oberster Stelle.

Der bundesweite Stream am 9. Oktober leitet eine dreiwöchige Kampagne für Rewe Bio ein, die insgesamt auf großformatiges Bewegtbild setzt. Rewe will unter dem Claim „Ist das noch Bio?“ zeigen, wie sich Genuss und Nachhaltigkeit verbinden lassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Teil der Kampagne sind zwei TV-Spots. Die Filme laufen auch auf den Social-Media-Kanälen sowie in reichweitenstarken digitalen Medien. Auf Instagram wird es zusätzlich eine Kochchallenge geben. Außerdem ist der Rewe-Lieferservice einbezogen.

Als Kreativagentur für die Kampagne zeichnete thjnk Hamburg verantwortlich, als Mediaagentur fungierte OMD Düsseldorf.