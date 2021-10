Airsqreen, ein auf DooH-Werbung spezialisiertes Unternehmen, hat eine neue Werbeplattform gelauncht. Die Plattform soll Werbetreibende mit Netzwerkbetreibern verbinden und durch ein unkompliziertes Handling Vertrauen und Umsatzpotenzial für die gesamte Branche schaffen. Sie soll es ermöglichen, Kampagnen in Real-Time zu managen und zu überprüfen.

„Wir haben festgestellt, dass unsere Branche unter einem großen Problem leidet: Die meisten Werbetreibenden vertrauen diesem Medium nicht, da sie auf verspätete Berichte von Publishern angewiesen sind“, sagt Mutlu Dogus Yildirim, CEO von Airsqreen. „Deshalb haben wir uns entschieden, dies zu beheben und eine einfache, aber leistungsstarke Technologie für unsere Branche zu entwickeln.“ Komplizierte Algorithmen und Terminologien dürften nach der Aussage des CEOs nicht die Arbeit von OoH-Experten erschweren.

Airsqreen hat den Betrieb in Amerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum in rund 20 Ländern aufgenommen. Das ehrgeizige Ziel ist es, die Werbebudgets von DooH in 2 Jahren zu verdoppeln.

„Wir haben eine einfache und kostengünstige Lösung entwickelt, die neue betriebliche Effizienzen schafft und durch Echtzeit-Überprüfung vollständige Transparenz in die DooH-Branche bringt“, sagt CRO Adam Goodman. „Wir haben ein weltweites Team von Vertriebsexperten, die die DOOH-Branche florieren sehen wollen und wissen, dass Echtzeit-Reporting und optimierte Abläufe die Antwort sind, um dieses Ziel zu erreichen.“