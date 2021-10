Das Who-is-Who der weltweitbekannten Architekten und digitalen Kreativagenturen wurde von den mehr als 180 Ländern engagiert um auf der Expo2020 in Dubai immersive Erlebnisse zu realisieren. Für ein halbes Jahr verwandelt sich die Wüste außerhalb von Dubai in einen globalen Platz der Ideen.

Inhaltlich haben sich Weltausstellungen noch nie durch Tiefgang hervorgetan. Aber die alle vier Jahren stattfinden Events sind unterhaltsam, friedvoll und ein Highlight für Digital Signage Fans. Die Budgets sind größer als anderswo, die Architekten bekannter und die Integration von Digital und Raum selten besser.

Für eine Expo in der Pandemie hätte man sich wohl keinen besseren Platz als Dubai aussuchen können. Das Land hat eine der höchsten Impfquoten und Besucher können ein Großteil der Expo Attraktionen unter freiem Himmel erleben. An Wochenenden hat die Expo bis 2 Uhr Nachts geöffnet – am Tag ist es mit fast 40 Grad auch Ende Oktober immer noch sehr heiß. Am schönsten ist es auf der Expo ab 17h zu Beginn der blauen Stunde. Das invidis-Team war nach 10 Stunden am ersten Expo-Tag körperlich ausgelaugt aber voller Impressionen.

Ein paar erste Digital Signage Eindrücke – mehr dazu in unserer invidisXworld Sendung aus Dubai.