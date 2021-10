Schon seit einigen Wochen schmücken schmale LED-Bänder die Schaufensterauslagen ausgewählter Zara Stores. Doch im Gegensatz zum Innenbereich der Stores spielen die LED-Laufbänder nur eine untergeordnete Rolle. Die Laufschrift „Play“ bringt Dynamik in die Auslage und ist dabei optisch in die Gestaltung mit einbezogen. So gut kann Digital Signage XXS wirken, ohne als Fremdkörper zu wirken.