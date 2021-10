Kaum ein Digital Signage-Anbieter – ob Integrator oder Software-Plattform Anbieter – setzt auf eigene „on Premise“-Server. In der Regel werden die hochskalierbaren und weltweit verteilten Angebote von Amazon (AWS) oder Microsoft (Azure) genutzt. Während das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den Anbietern attraktiv ist, sieht es bei der Nachhaltigkeit oft anders aus.

Wie die Zukunft von Co2-neutralen Rechenzentren aussieht, zeigt der Colocation-Anbieter Equinix mit dem neuen Rechenzentrum FR8 in Frankfurt am Main. Das die Zukunft von Server-Hosting in Colocation-Zentren liegt, ist unbestritten. Hierbei lagern die Unternehmen ihre Serverräume quasi in die Rechenzentren aus. Die Energieeffizienz der Colocation-Anbieter sei bis zu viermal besser als die von firmeneigenen Rechenzentren irgendwo im Keller des Unternehmenssitzes, berichtet Jens-Peter Feidner, Geschäftsführer von Equinix Deutschland gegenüber der FAZ.

Im neuesten Rechenzentrum setzt der Betreiber von weltweit 230 IBX-Rechenzentren auf AI-gesteuerte effizientere Kühlung und eine mit Moos begrünte Fassade. Mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar hat der amerikanische Serverbetreiber in Deutschland investiert, 103 Millionen Euro hat alleine das neuste Center FR8 in Frankfurt gekostet. Von wirklicher CO2-Neutralität ist auch FR8 noch entfernt, aber der Betreiber setzt auf Ökostrom und kompensiert den Rest mit CO2-Zertifikaten. Bis Rechenzentren wirklich grün sind, wird es noch etwas dauern, aber das Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt auf Kundenseite. Eine von Equinix veröffentlichte Studie „2020-21 Global Tech Trends Survey“ zeigt, das mehr als 54 Prozent der befragten Unternehmen Nachhaltigkeit bereits als eines der wichtigsten Geschäftsfaktoren bezeichnen.