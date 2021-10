Energieeffizienz ist das eine. Doch wo grundsätzlich der Strom herkommt, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Die Energiewende soll vorangetrieben, Strom aus fossilen Brennstoffen reduziert werden. Immer mehr Unternehmen ergreifen selbst die Initiative und verpflichten sich, für ihren eigenen Betrieb nur noch oder hauptsächlich Strom aus regenerativen Quellen zu verwenden – meist als Teil des großen Ziels, klimaneutral zu werden.

Somit kündigte zum Beispiel Vodafone an, ab dem 1. Juli 2021 das europäische Netz mit „100 Prozent Grünstrom“ zu betreiben. Das soll Mobilfunk- und Festnetz sowie Rechenzentren, Einzelhandel und Büros umfassen. Viele weitere Kommunikationskonzerne haben ebenfalls bereits umgestellt – zum Beispiel Telefónica Deutschland – oder die komplette Umstellung angekündigt, wie die Deutsche Telekom für 2021.

Ein weiteres Beispiel ist Epson: Der Konzern will bis 2023 weltweit alle Standorte mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgen. Auch Außenwerber wie Ströer und Wall Decaux versorgen ihre DooH-Netze nach eigenen Aussagen vollständig mit Ökostrom. Allerdings sind diese Aussagen in den vielen Fällen nicht zu hundert Prozent wörtlich zu nehmen. Wenn die Unternehmen zum Beispiel Büros mieten, haben sie keinen Einfluss darauf, welcher Strom aus der Steckdose kommt. Dieser „Graustrom“ wird dann durch Zertifikate ausgeglichen – wie bei Zertifikaten für Klimaneutralität. Unternehmen setzen daher auch darauf, selbst regenerativen Strom zu erzeugen. Epson nahm zum Beispiel bereits 2009 eine Fotovoltaik-Anlage in der Deutschland-Zentrale in Meerbusch in Betrieb.