invidis Jahrbuch In wenigen Stunden ist es soweit

Mit Spannung erwartet die Branche – nicht nur in der DACH-Region, sondern weltweit – die Veröffentlichung der neuesten Jahrbücher. Wir haben über Monate Daten analysiert, Interviews geführt und vor Ort mit Kunden und Anbietern gesprochen. Keine leichte Aufgabe in normalen Zeiten, Recherche und Interviews während einer Pandemie waren eine große Herausforderung. Umso glücklicher sind wir, die aktuellen Jahrbücher heute zu veröffentlichen.

Ein großer Dank an alle Marktteilnehmer die sich bei der Datenerhebung beteiligt haben, an alle Anzeigenkunden die die Produktion und die kostenlose Verbreitungen erst ermöglichen und an das invidis-Team um Chefredakteur Balthasar Mayer, die Tag und Nacht das Jahrbuch erstellt haben.

Die gedruckte Ausgaben des invidis Jahrbuchs werden trotz Pandemie auch wieder auf Branchenveranstaltungen verteilt. Insbesondere auf der kommenden ISE in Barcelona.