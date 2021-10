ISE 2022 Die neue Struktur der ISE in Barcelona

Das Fünf x Fünf der ISE 2022 ist leicht zu merken. Fünf Technologiezonen verteilt über fünf Hallen. Die Themenzonen teilen sich wie folgt auf:

Audio (Hall 7)

Digital Signage & DooH (Hall 6)

Neu: Lighting & Staging (Hall 7) – featuring special Lighting Demo Zone

Residential & Smart Building (Hall 2)

Unified Communications & Education Technology (Hall 2)

Neu auf der ISE 2022 ist die ISE Sound Xperience. Dafür mietet die ISE ein an das Messegelände angrenzendes Multiplex Kinocenter an. In zwölf Kinosälen präsentieren ISE-Aussteller ihre neuesten Audiolösungen. Ein großer Vorteil gegenüber Amsterdam, wo aufwändig Konferenzräumen für die ISE umgebaut werden mussten.

Für die Digital Signage Branche und insbesondere Endkunden relevanter, sind die neuen Technologie-Vorführbereiche. Im Außenbereich des mediterranen Februars steht Digital Signage Anbietern ein Outdoor-Vorführbereich zur Verfügung. Dort können High Brightness Displays, Outdoor-Display und Outdoor-LED Lösungen in Tageslichtumgebung präsentiert werden. Auch für Audio-Aussteller wird eine dedizierte Outdoor-Zone angeboten während Live Events Anbieter eine Indoor-Demozone im Lighting & Staging Themenbereich erhalten.