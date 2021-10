Im Prager Forum Karlin erweckte AV-Technologie Meisterwerke der Impressionisten neu. In der Veranstaltung Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir füllen die Bilder der berühmten Künstler vier hohe Wände rund um den Saal, zwei Blöcke in der Mitte des Raums und auch den Boden unter den Füßen der Besucher. Untermalt wird die Ausstellung mit Musik aus der Zeit, in der die Impressionisten tätig waren.

Verantwortlich für die Installation zeichnete das tschechische Unternehmen AV Media Events. Die Herausforderung bestand darin, eine kosteneffiziente und flexible Lösung auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern zu entwickeln. AV Media Events entschied sich für den Einsatz von Panasonic-Projektoren. Um die Größe und die detailreichen Inhalte zu erreichen, synchronisiert die technische Lösung die Bilder der verschiedenen Projektoren mit Auflösungen von WUXGA bis 4K+ und Helligkeiten von 10.000 bis 30.000 Lumen. Insgesamt kamen 28 Panasonic-Projektoren zum Einsatz.

Zum Einsatz kamen folgende Panasonic-Projektoren:

18 x 3-Chip-DLP-Laser-Projektor PT-RZ21K

2 x 3-Chip-DLP-Laser-Projektor PT-RQ32K

4 x 3-Chip-DLP-Projektor PT-DZ13

4 x 1-Chip-DLP-Laser-Projektor PT-RZ970

Jan Kubinec, CEO von AV Media Events, sagt: „Wir haben uns für die 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic entschieden, weil wir die bestmögliche Farbwiedergabe wollten, um die Werke der Künstler zum Leben zu erwecken.“ Die Panasonic-Produkte hätte auch die beste Überblendung und Gleichmäßigkeit auf einer großen Leinwand geboten. „Zudem ermöglichte uns die flexible Objektivpalette mit einer Vielzahl von UST-Objektiven eine schattenfreie Projektion vom Boden bis zur Decke.““

Die Ausstellung lässt sich innerhalb von drei bis vier Stunden ab- und aufbauen – ein wichtiger Faktor, da sie auch in anderen Ländern gezeigt werden soll.