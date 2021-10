Ende September dieses Jahres eröffnete im Werksviertel die australische Hotelkette Adina ihr Haus in München. Nun wird das Unternehmen sich mit einer besonderen Aktion den Müncherinnen und Münchnern vorstellen: Am Freitag, den 29. Oktober, wird die Hotelfassaade in eine riesige Projektionsfläche umgewandelt – für Liebesbotschaften aller Art.

Hierfür konnten sich in Herzensangelegenheiten Mitteilungsbedürftige auf der Adina-Website mit einer Botschaft bis zu 81 Zeichen bewerben. Die schönsten werden ausgewählt und auf der Hochhausfassade des Hotels gezeigt. Unter den ausgewählten Botschaften wird ein Wochenende in einem Sky Terrace Studio auf der 16. Etage für zwei Personen verlost. Zudem gibt es weitere Preise.

Nach einem Bericht der tz projizieren drei Laser-Projektoren von einem gegenüberliegenden Dach die Liebesbriefe auf das Hotel. Als Projektionsfläche dienen die oberen vier Stockwerke des Hotels. Die Aktion soll rund drei Stunden dauern. Sollte eine Botschaft gezeigt werden, bekommt der Absender eine Nachricht mit dem ungefähren Zeitplan.