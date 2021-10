Google hat eine neue Suchfunktion, die es Einkaufenden ermöglicht, bereits online nachzusehen, ob ein bestimmtes Produkt in einem Geschäft auf Lager ist. Nun können Nutzerinnen und Nutzer in der Google-Shopping-Suche den Filter „In der Nähe verfügbar“ anklicken. Dann werden die Produkte gezeigt, die es gerade in Geschäften in der Nähe zu kaufen gibt.

Laut Google soll die Funktion vor allem kleinen Unternehmen helfen, neue Kunden vor Ort zu gewinnen. Zumindest im Werbe- und Erklärvideo von Google funktioniert das sehr gut: Es zeigt ein Spielwarengeschäft in den USA, das sein Sortiment an „“Squishmallows“ als verfügbar angibt. Die trendigen Kuscheltiere gibt es in sehr vielen Variationen, und die Kinder sammeln diese regelrecht. Daher könne hier ein Vorab-Hinweis, welche Modelle in den Regalen liegen, hilfreich für den Kunden sein.

Zudem hat Google die Funktion Google Lens angekündigt. Sie erlaubt es in der mobilen Google-App, auch Bilder nach Produkten zu durchsuchen. Somit kann man die Lampe, die man in einem Schaufenster fotografiert hat, direkt im Shopping-Bereich suchen. Google plant, die Funktion über Chrome auch auf den Desktop zu bringen.