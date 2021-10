Syscomtec Distribution ist in Deutschland und Österreich ab sofort exklusiver Vertriebspartner von Loud of Sweden. Der schwedische Hersteller entwickelt und produziert kabellose Soundsysteme. Laut syscomtec sollen sie sich durch eine sehr gute Klangqualität, Zuverlässigkeit und eine einfache Installation mit mehreren Montageoptionen auszeichnen. Die Lösungen kommen vor allem im Einzelhandel, in Hotels, Restaurants, Museen, Banken, Firmenbüros und Lobbys zum Einsatz.

Zum Audiosystem gehören Satellitenlautsprecher, Subwoofer und eine Basisstation, die als Steuerzentrale fungiert und über ein eigenes lokales 2,4-GHz-Gateway sendet. Dadurch soll eine unterbrechungs- und verlustfreie Audioübertragung mit einer Reichweite bis zu 100 Metern möglich sein. Die Basiseinheit dient auch zur Lautstärkenregelung und für Durchsagen.

Für größere Bereiche lassen sich mehrere Lautsprecher und Subwoofer zusammen mit Transceivern und Verstärkern erweitern. Die Installation der Lautsprecher und Subwoofer erfolgt an Standard-Lichtschienen oder mit Decken- und Wandhalterungen. Musik kann von jedem Gerät mit analogem Audioausgang abgespielt werden.