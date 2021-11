Im Frühjahr 2020 hat sich Kunstevent-Organisator Lumin-Artz mit Pamela Hersch, einer lokalen Videokünstlerin, zusammengetan, um das „Light Up the Night: Brightening Your Day in Dark Times“ im Wenham Museum in Massachusetts zu realisieren. Um weiterhin die lokale Geschichte ehren zu können und gleichzeitig Social Distancing zu ermöglichen, schuf das Team eine 30-minütige Projection-Mapping-Ausstellung an der Außenseite des Museums.

Die historischen Fotos, die gezeigt wurden, feiern die Kindheit, verbinden Generationen und ehren das Kulturerbe. Die Ausstellung wurde mit Laserprojektoren von Sharp/NEC Display realisiert – und obwohl jeder Projektor 10.000 Lumen lieferte, erforderte das Projekt eine noch größere Helligkeit. Dies wurde durch eine Stacking-Konfiguration erreicht: Jeweils drei Projektoren fokussierten auf denselben Bereich, um die Helligkeit des Bildes zu erhöhen. Die Installation wurde auch per Livestream auf Facebook und Instagram übertragen, um die Gemeinschaft während der Zeit der eingeschränkten persönlichen und physischen Verbindung zu verbinden.

Die Kombination von smart eingesetzter Technik und innovativer Kunstpromotion brachte dem Projekt den Sieg bei den Avixa AV Experience Awards 2021 in der Kategorie „Best Dynamic Experience“ ein, die im November 2021 vergeben wurden. Eingereicht hatte das Projekt Sharp/NEC Display Solutions.