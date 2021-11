Avixa, die Audiovisual and Integrated Experience Association, hat die Gewinner der AV Experience Awards 2021 bekanntgegeben. Der Wettbewerb prämiert innovative Integrationen von Content und audiovisueller Technologie im Raum, um unvergessliche Experiences zu schaffen.

„Wir erleben jeden Tag unglaubliche AV-Kreationen, bei der Arbeit, beim Spiel und in der Interaktion mit anderen“, sagt Joé Lloyd, Senior Director of Communications bei Avixa. „Die Gewinner der AV Experience Awards sind die Schöpfer dieser Erlebnisse und hauchen der Kunst, der Bildung, der Interaktion und so vielem mehr neues Leben ein. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des Jahres 2021, die die AV-Branche aufwerten.“

Sechst Best-Kategorien

Insgesamt wurde der Award in sechs Kategorien vergeben: Best Dynamic Art Experience, Best Collaborative Experience, Best Individualized Experience, Best Immersive Experience, Best Flexible Space Experience und Best-In-Person-Experience.

Die Beiträge wurden von verschiedenen am Projekt beteiligten Team-Mitgliedern eingereicht, sei es der Projektinitiator, eine Kreativ- oder Technologieagentur oder der Auftraggeber. Dazu gehören Markenagenturen, Experience-Design-Firmen, AV-Berater, Designer und Integratoren, AV-Hersteller und andere.

Werbeunterstützung für Gewinner

Mit der Unterstützung von gleichgesinnten Branchenorganisationen auf der ganzen Welt, darunter die Association of Luxury Suite Directors, die Hospitality Technology Next Generation und die European University Information Systems Organization, bietet das AV Experience Awards-Programm Werbeunterstützung für die Gewinner in den jeweiligen vertikalen Märkten.

Hier ist die Liste der siegreichen Projekte und den Unternehmen dahinter. Mehr Informationen sind auch auf der Website des Awards zu finden. Wir werden im Lauf der nächsten Woche alle Gewinnerprojekte kurz hier auf invidis vorstellen.

Die Gewinner der AV Experience Awards 2021

Best Dynamic Art Experience

Projekt: Light Up the Night: Brightening Your Day in Dark Times

Unternehmen: Sharp/NEC Display Solutions of America

Best Collaborative Experience

Projekt: Hako

Unternehmen: Bartkresa Studio

Best Individualized Experience

Projekt: Crayola Ideaworks: The Creativity Exhibition

Unternehmen: Mad Systems

Best Immersive Experience

Projekt: The Omega Mart Experience

Unternehmen: Barbizon Lighting Company

Best Flexible Space Experience

Projekt: Port of Vancouver Discovery Centre

Unternehmen: Eos Lightmedia

Best In-Person Experience

Projekt: Grandscape, A Mixed-Use Retail Development

Unternehmen: Electrosonic