Grandscape wurde auf einem mehr als 400 Hektar großen Gelände in Dallas, Texas, errichtet und bietet Unterhaltung, Restaurants sowie Wohn- und Büroflächen. Electrosonic und die Barnycz Group kooperierten, um ansprechende und visuell beeindruckende Multimedia-Displays zu entwerfen und zu integrieren, die die Besucher der Einzelhandelsflächen von Grandscape informieren und unterhalten. Dies wurde mit einem 13 Meter hohen Turm aus rund 4.000 LED-Videokacheln, einem 10 Meter hohen Kaleidoskop aus 432 LED-Kacheln und der Projection Fountain, einem Springbrunnen mit Projektion, erreicht.

Der Stylon Reflecting Pool am Haupteingang empfängt die Gäste mit einem 13 Meter hohen LED-Turm, der das Grandscape-Logo in Blütenform und den Namen in rund vier Meter großen Buchstaben zeigt, die sich alle im Pool spiegeln. Das Logo setzt sich aus fast 4.000 LED-Kacheln zusammen.

Das 35 Meter hohe Kaleidoskop, das sich an einem anderen Eingang befindet, ist ein interaktives Kunstwerk aus 432 LED-Videokacheln und 1.248 programmierbaren LED-Lampen, das von einem 16-Kanal-Audioerlebnis begleitet wird. Eine Selfie-Kamera und interaktive Sensoren, die auf Bewegung reagieren, regen die Besucher dazu an, sich mit dem Kunstwerk zu beschäftigen.

Die Projection Fountain ist tagsüber als herkömmlicher Springbrunnen in Betrieb, verwandelt sich jedoch nachts in eine Erlebnis-Show mit kartierten Videoinhalten, Wassereffekten, spektakulärer Beleuchtung und Surround-Sound-Audio, die mit 69 Fontänen synchronisiert sind.

Eine Bühne bietet einen Ort für Live-Musikveranstaltungen, mit großflächigen LED-Videowänden zur Unterstützung der Audiotechnik. Regelmäßige Live-Veranstaltungen sollen dem Experience eine weitere Dimension verleihen und ziehen Menschen an, die Grandscape vielleicht nicht für Shoppig besuchen würden.

Um die Besucher zu informieren, sind zudem LCD-Displays über das Gelände verteilt, auf denen auch Werbeplätze zu mieten sind.

Als Lieferant und Integrator wurde Electrosonic für das Projekt mit einem AV Experience Award von Avixa ausgezeichnet – in der Kategorie „Best In-Person Experience“.

Electrosonic war für eine breite Palette von Dienstleistungen verantwortlich, darunter Beratung, Systemintegration, die LED-Medienwände, Spezialprojektionen, Audio und Akustik, sowie die Content Distribution. Ebenso zeichnet Electrosonic für die Wartung und Reparatur vor Ort verantwortlich.