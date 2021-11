Der Omega Mart im Area15-Komplex in Las Vegas ist eine interaktive Kunstinstallation, die von Meow Wolf geschaffen wurde und Beiträge von mehr als 300 Künstlern enthält. Sie beginnt in einem vermeintlichen Supermarkt und führt zu einem Netzwerk aus medienreichen Räumen und Erzählungen, die Konsumverhalten und Unternehmenskulturen kommentieren. Die Attraktion ist offen und selbsterklärend.

Marsi Gray, Senior Creative Producer bei Meow Wolf Las Vegas, beschreibt die Experience so: „Man beginnt an einem vertrauten Ort. Von dort aus wird man durch Wurmlöcher und Portale in unbekannte Welten transportiert.“ Die Besucher können so viel Zeit in den vier Ankerräumen und zahlreichen einzelnen Kunstinstallationen verbringen, wie sie möchten. Laut Marsi Gray beträgt die typische Verweildauer zwischen 90 Minuten und zwei Stunden, aber manche Besucher sind schneller fertig und andere machen einen ganzen Tag daraus.

Vom Konzept zum fertigen Projekt

An der Umsetzung der immersiven Kunstfläche war Barbizon Lighting beteiligt. Barbizon Lighting ist laut eigener Aussage in der Lage, ein sehr rohes Konzept zu übernehmen und viele dauerhafte Lösungskonzepte sowie das Management der Installation, der Programmierer sowie der Lichttechniker vor Ort anzuwenden – und das sei bei diesem Projekt enorm wichtig gewesen. Das Ziel des Unternehmens ist es, ein Team von talentierten, kreativen Lichtdesignern aufzubauen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie etwas Unglaubliches schaffen können, indem sie die hochkarätigen Konzepte von Künstlern und Designern in Erlebnisse verwandeln.

Für das Projekt wurde Barbizon Lighting bei den AV Experience Awards in der Kategorie „Best Immersive Experience“ ausgezeichnet.