Im Einkaufszentrum Hoog Catharijne im niederländischen Utrecht hat blowup media Niederlande den LED-Screen The Emerald gelauncht – direkt im Hauptbereich des Zentrums.

Insgesamt beträgt die Displayfläche mehr als 60 Quadratemeter. Mit seinen vier Seiten eignet er sich laut blowup gut für Multi-Product- und Multi-Feature-Kampagnen. Marken können auf jedem Display ein anderes Produkt, Modell, eine Farbe oder Variation präsentieren. Zusätzlich verfügt er über sechs versetzte Design-LED-Elemente ober- und unterhalb der Screen, die durch einen Ambient-Effekt zusätzliche Aufmerksamkeit generieren sollen.

Das Design des DooH-Objekts passt zur wellenförmigen Decke von „The Styleroom“, dem Hauptbereich, in den alle Einkaufspassagen münden. Er besteht aus zwei Etagen mit verschiedenen Shops; der Screen ist somit aus allen Blickwinkeln gut sichtbar.

Katrin Robertson, CEO der blowup media Group, erläutert: „Wir freuen uns sehr, in Utrecht einen weiteren innovativen Digital Screen auf den Markt zu bringen, der definitiv ein intensives Markenerlebnis schaffen wird. The Emerald ist viel mehr als nur ein einfacher Digital Screen, er ist eine DooH-Landmark und somit eine perfekte Ergänzung zu unserem ständig wachsenden DooH-Portfolio.“

The Emerald ist der achte DooH Screen, den blowuP media Niederlande in Hoog Catharijne installiert hat. Es ist mit 30 Millionen Besuchern pro Jahr das meistfrequentierte Einkaufszentrum des Landes. The Emerald gehört zu The Collective, dem blowup-DooH-Netzwerk von Premium-Screens in den Niederlanden.

Mit einem Experience Store im Shopping Center war Samsung als Launchpartner eine der ersten Marken, die auf dem Screen gezeigt wurden. Parallel dazu stellte der renommierte niederländische Künstler Joseph Klibanksy zum Launch ein Kunstwerk auf dem DooH-Objekt aus.