Zum zweiten Mal lobt das Digital Media Institute (DMI) die „DOOH Creative Challenge“ (DCC) aus. Agenturen, Unternehmen, Vermarkter und Young Talents sind aufgerufen, ihre kreativsten und technisch ausgefeiltesten Kampagnen auf Digital-out-of-Home einzureichen. Dabei wurde der Wettbewerb, der im Herbst 2020 erstmals an den Start ging, weiterentwickelt: So werden die Preise der DCC statt in drei nun in fünf Kategorien vergeben. Jeweils Gold, Silber und Bronze gibt es in den Kategorien „DOOH Classic“, „Beste crossmediale Kampagne“, „Best Use of Data“ und „Future Vision DOOH“ zu gewinnen. Alle Preisträger erhalten Punkte für das Kreativranking der W&V.

Der speziell für den kreativen Nachwuchs ins Leben gerufene Wettbewerb „DCC Youngstars“ belohnt die beste Arbeit mit 1 Milliarde Kontakten, indem die Kampagne deutschlandweit auf den teilnehmenden DooH-Netzen ausgestrahlt wird. Bei der Preisverleihung im April 2022 wird zudem noch ein von der Agentur PLAN gesponserter, mit einer Geldprämie dotierter Publikumspreis vergeben: Hier wählen die Teilnehmer der Award-Verleihung aus allen Shortlistplatzierten ihren persönlichen Favoriten. Das Einreichportal ist ab sofort bis einschließlich dem 4. März 2022 für Agenturen, Unternehmen und Studierende geöffnet.

„Die extrem positive Resonanz in der ersten Runde hat unsere Erwartungen weit übertroffen und uns darin bestätigt, dass die deutsche Kreativ-Szene diesen Award noch gebraucht hat“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des DMI.