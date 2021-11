3D-Illusionen, oder korrekter Forced-Perspective-Motive, waren erst in Asien ein großer Trend, bevor sie in Städten wie New York und London auftauchten. Nun holt Goldbach den Trend nach Berlin – und zeigt, dass der Effekt auch auf vielen kleineren Screens verwendet werden kann.

Ab dem 8. November lief auf dem Mercedes-Platz eine Forced-Perspective-Kampagne für das Mode- und Parfümunternehmen Puig beziehungsweise dessen Marke Paco Rabanne. Die Kampagne bewirbt den neuen Herrenduft „Phantom“ und stellt den Flakon, der wie ein metallischer Roboter aussieht, in den Mittelpunkt: Er tanzt und tritt dabei scheinbar aus dem Bildschirm heraus.

Alle Screens am Platz involviert

Die Spots liefen auf allen Displays, die Goldbach am Mercedes-Platz vermarktet. Darunter fallen acht Mediatower mit insgesamt 16 Screens, fünf Videowalls und 23 digitale Citylight-Poster mit insgesamt 38 Screens.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der It Works Group beziehungsweise dessen OoH-Agentur Westworks realisiert. Zudem war die Mediaagentur Starcom beteiligt.

„Wir freuen uns, dem internationalen Trend folgen zu können und die einzigartigen Flächen am Mercedes Platz mit 3D-Motiven neu in Szene zu setzen», sagt Claudia Zayer, Unit Director DOOH bei Goldbach. «Dreidimensionale Kampagnen machen Werbung noch realistischer und führen so zu noch mehr Aufmerksamkeit beim Betrachter. Wir sind von diesem Trend überzeugt und freuen uns auf die Kreativität der Kunden.“

Seit Anfang 2019 befindet sich der Mercedes-Platz im Portfolio von Goldbach.