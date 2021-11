Tue Gutes und rede darüber – doch nicht immer ist die Luftqualität der finnischen Hauptstadt so gut wie es die Stadtväter gerne hätten. Doch eine Smart City funktioniert nur mit offener Kommunikation, der richtigen Einstellung (Mindset) und größtmöglicher Transparenz.

Die 1,5 Millionen Bewohner des Großraums Helsinki können täglich auf DooH-Displays in U-Bahnen oder an ÖPNV-Wartehallen sich über aktuelle Daten zur Luftqualität informieren.

Transparenz ist die Basis für erfolgreiche Smart City Konzepte – sowohl in der Bürger-Kommunikation als auch in der Bereitstellung der Real-Time Daten für die öffentlichen Hand und die Privatwirtschaft. Die Einbindung von DooH in die Kommunikation sollte eigentlich Standard sein – denn die Infrastruktur (Screens, Network) ist bereits von Out-of-Home Netzanbietern finanziert und wird kontinuierlich gewartet.