Während in Österreich derzeit Lockdown-ähnliche Zustände den öffentlichen Raum leerfegen, konnte sich Werbung im Wartezimmer in den vergangenen Monaten wieder erholen. Das belegt DooH-Anbieter Y-doc zufolge der aktuelle Ambient Meter 2021. Die Reichweitenstudie über die österreichischen Out-of-Home-Medien wird alle zwei Jahre als Multiclient-Projekt von der Agentur The Media Consultants erhoben.

Die im Oktober ermittelten Reichweiten für den Sender Wartezimmer TV liegen demnach wieder auf gleich hohem Niveau wie vor Pandemie-Beginn. Laut den aktuellen Zahlen nahmen 42 Prozent aller Arztbesucher im Oktober die Werbeform Wartezimmer TV wahr (2019: 42 %). Dies entspricht einer nationalen Reichweite von 22 Prozent (2019: 23 %). Insgesamt konnte der Sender für seine Werbekunden im Oktober 4,3 Millionen Brutto-Kontakte erzielen. Für den DooH-Netzwerkbetreiber zeigt sich hier die Stärke des Mediums. Gerade weil die Vergleichswerte im Februar/März 2019 während der Grippezeit erhoben wurden und damit die Arztpraxen gut besucht waren.