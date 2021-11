Am Mittwoch, den 27. Oktober öffneten sich die Tore der Messe offiziell für Einkäufer und Verkäufer der AV-Branche. Die Gesamtzahl der Anmeldungen für die Infocomm 2021 belief sich auf 14.017, die Zahl der verifizierten Besucher auf 7.335. Die Messe mit 254 Ausstellern und einer Fläche von 11.500 Quadratmetern unterstrich den Wunsch der Branche nach einer Rückkehr zu persönlichen, groß angelegten Live-Veranstaltungen. Im Vergleich zu 2019 – im ersten Pandemiejahr 2020 musste die Infocomm abgesagt werden – ein Rückgang um mehr als 70 Prozent.

„Aus Sicht von Absen ist diese Infocomm gut gelaufen. Viel besser als wir erwartet hatten. Es war großartig – und die Investition, die wir getätigt haben, hat sich gelohnt“, sagte James Liu, Präsident von Absen Inc. „Am ersten Tag waren innerhalb von 15 Minuten nach der Eröffnung der Messe alle Bedenken verschwunden. Unser Stand war so überfüllt und hatte so viel Zulauf. Und was noch wichtiger ist, ich denke, wir hatten viele gute Kontakte mit Menschen, die gute Gründe hatten, hierher zu kommen: entweder brachten sie ein Projekt mit, oder sie wollten über eine Partnerschaft mit Absen sprechen.“

Weiterbildung und Zertifizierung

Auch Bildung stand im Mittelpunkt der Messe – sei es in Kursen oder auf der Technology Innovations Stage. Sean Wargo, Senior Director of Market Intelligence bei Avixa, und Peter Hansen, Wirtschaftsanalyst bei Avixa, eröffneten das Programm der Technology Innovations Stage mit einer Präsentation zur Lage der Branche, in der sie die makroökonomische Landschaft, die Umsatzprognosen der Branche und die aktuellen Probleme in der Lieferkette erläuterten. In dieser Präsentation gaben die beiden einen exklusiven Einblick in den neuen Market Opportunity Analysis Report, der vierteljährlich 1.500 bis 2.000 Einkäufer befragt, um die Nachfrage nach AV-Produkten und -Dienstleistungen zu ermitteln.

Während der gesamten Messewoche wurden mehr als 90 Kurse angeboten, darunter auch das bekannte Vorbereitungsseminar für die Prüfung als Certified Technologist Specialist (CTS). Viele AV-Profis legten auf der Messe ihre CTS-Prüfungen ab: 44 erwarben ihren CTS, 11 den CTS-D (Design) und 15 den CTS-I (Installation). Phil Ayache, Präsident der Bespoke Technology Group, stellte einen Rekord auf: Er bestand alle drei Prüfungen an einem Tag.

Insgesamt zählte die Infocomm 2021 811 Teilnehmer, die an Weiterbildungsveranstaltungen teilnahmen, von dreitägigen Kursen vor der Messeeröffnung über spezielle Konferenztracks für Zusammenarbeit und Digital Signage bis hin zu den Sessions auf der Technology Innovation Stage.

Infocomm 2021 on Demand

Die Infocomm 2021 präsentierte auch ein virtuelles Erlebnis, das noch bis zum 30. November on Demand im Netz verfügbar ist. Das Angebot umfasst zum einen die tägliche Infocomm Morning Show der Messe, mit Interviews mit wichtigen Rednern und Branchenexperten, aber auch aufgezeichnete Livestreams der Technology Innovation Stage, mit 25 Sessions zu aktuellen Trends bei professionellen AV-Lösungen, einer Präsentation zur Lage der Branche von Avixas Market Intelligence Team sowie Produktankündigungen und -demonstrationen. Ebenfalls verfügbar ist die Keynote-Präsentation des Avixa Women’s Council.

Das diesjährige digitale Angebot schließt auch ein virtuelles Infocomm Post-Show Event am 9. und 10. November mit ein. Bei den interaktiven Sitzungen bekommen Teilnehmer auch die Möglichkeit, persönliche Termine mit Infocomm-Ausstellern zu vereinbaren.

Der Zugang zu den On-Demand-Inhalten der virtuellen Messe sowie zum virtuellen Post Show Event ist für Infocomm-2021-Teilnehmer kostenlos. Für alle, die nicht vor Ort waren, kostet der virtuelle Pass für die Infocomm 2021 59 US-Dollar für Avixa Premium- und Elite-Mitglieder sowie 89 US-Dollar für alle anderen (www.infocommshow.org/virtual).

Die Infocomm 2022 findet vom 4. bis 10. Juni im Las Vegas Convention Center statt Die Messetage sind vom 8. bis 10. Juni.