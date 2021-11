Die Zahl der Aussteller, die sich für die ISE 2022 bereits angemeldet haben, ist für die Pandemiezeit beachtlich. Über 700 Aussteller (auf der ISE 2020 waren 950 Aussteller vertreten) haben bereits zugesagt, darunter führende Anbieter wie LG, Panasonic, Samsung, SharpNEC und Sony. Die Ausstellungsfläche wurde neu gestaltet und wird auch eine brandneue Discovery Zone enthalten, in der 40 neue Unternehmen zum ersten Mal ausstellen.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentiert: “Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass Veranstaltungen und Ausstellungen weltweit wieder an Stärke gewinnen. Wir freuen uns, dass bereits mehr als 700 Aussteller ihre Teilnahme an der ISE 2022 bestätigt haben, und wir erwarten, dass in den kommenden Tagen noch mehr Unternehmen ihre Teilnahme bestätigen werden. Wir freuen uns sehr darauf, im Februar nächsten Jahres in Barcelona mit einem lebendigen Programm an zukunftsweisenden Inhalten und einer inspirierenden Ausstellungsfläche wieder ins Geschäft zu kommen.“

Sechs Technologie-Zonen

Die ISE nutzt die Vorteile des großen, modernen Veranstaltungsortes in der Fira de Barcelona Gran Vía und bietet reichlich Platz für ein neues Konzept der Ausstellungsfläche. In sechs Technologiezonen, die sich auf fünf geräumige Hallen verteilen, sind die Aussteller in den wichtigsten Technologiebereichen zusammengefasst, so dass es für die Fachbesucher einfacher ist, ihren Besuch zu planen, die sie für ihre Integrationsprojekte benötigen. Die sechs Bereiche sind:

NEU: Unified Comms & Education Technology (Halle 2) – neukombinierte Bereiche

NEU: Residential & Smart Building (Halle 2) – neukombinierte Bereiche

Multi-Technology Zone (Hallen 3 und 5)

Digital Signage & DooH (Halle 6)

Audio (Halle 7)

NEU: Lighting & Staging (Halle 7) – mit einer speziellen Lighting Demo Zone

Die kostenlose Besucher-Anmeldung ist jetzt offen.

Die Integrated Systems Europe, ISE 2022, wird vom 1. bis 4. Februar 2022 in der Fira de Barcelona Gran Vía stattfinden. Das Programm der ISE-Konferenz läuft von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. Februar.