Das Problem der unterbrochenen Transportketten ist in der Digital Signage-Industrie immer noch allgegenwärtig – und wird es auch lange noch bleiben. Doch nicht nur bei großformatigen Displays gibt es massive Lieferschwierigkeiten: Die gesamte Elektronik-Industrie ist betroffen, auch zum Beispiel kleine Displays für die industrielle Fertigung. Etliche werden aktuell nicht gefertigt, weil die Chips, die sie ansteuern, knapp sind und von den Displayherstellern zurzeit nur in hochpreisige Produkte verbaut werden.

Wenn dann noch bestimmte Display-Produkte komplett und dauerhaft nicht mehr produziert werden, potenzieren sich die Schwierigkeiten. Der Distributor Hy-Line Computer Components gab nun in einer Pressemitteilung bekannt, dass das 7-Zoll-Display LB070WV8-SL02 von LG spätestens ab Mitte 2022 nicht mehr lieferbar sein wird. Grund dafür soll die Schließung einer Display-Fabrik des Herstellers sein.

Alternative entwickelt

Das LB070WV8-SL02 wird in Maschinen und Geräte aller Art eingebaut, unter anderem in den Bereichen Industrie, Automatisierung, Medizin und Automotive. Auch in professionellen Küchengeräten kommt es zum Einsatz.

Um den Produktionsstopp dauerhaft auszugleichen, hat Hy-Line eine kompatible Alternative entwickelt und vertreibt diese nun unter der Bezeichnung OT070ZGWDLV00 exklusiv. Als Hersteller fungiert O-Nation aus Taiwan. Muster können bereits bestellt werden.