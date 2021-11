Auch das neue Media Markt Tech Village in den Niederlanden ist ein typischer großflächiger Elektronikmarkt mit kilometerlangen Regalen und Paletten-Aktionsware auf 5.000 m² Verkaufsfläche. Verbraucher erwarten ein großes, sichtbares Angebot – sonst bestellen sie bei Amazon. Neu dagegen sind Experience Zones und Shop-in-Shop-Boutiquen. Mehr als 30 Marken-Sonderzonen ergänzen das große Warenangebot. Doch viel wichtiger: Die neuen Areas bieten ein modernes, persönlicheres Shopping Experience mit erhöhter Aufenthaltsqualität. Erstmals bietet Media Markt auch ein eigenes Cafe auf der Verkaufsfläche an.

Rotterdam ist nach dem Tech Village in Mailand das zweite Lighthouse der MediaMarktSaturn Retail Group, Europas führendem Handelsunternehmen für Consumer Electronics.

„Unser Lighthouse-Format stärkt die Markenwerte und das Image von MediaMarktSaturn, indem es Innovation, Leidenschaft und menschliche Interaktion zu einem Technologieerlebnis in einem echten ‚House of Brands‘ vereint“, erklärt Guido Monferrini, Chief Commercial Officer (CCO) der MediaMarktSaturn Retail Group. „Mit diesen außergewöhnlichen Märkten schaffen wir ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Kunden, die die neueste Technik in einer entspannten Atmosphäre live erleben, ausprobieren und vergleichen können. Rotterdam demonstriert das in einer beeindruckenden Art und Weise.“

Tatsächlich können sich die Kunden im Rotterdamer Lighthouse in dieser Erlebniswelt inspirieren lassen sowie Technik-Trends anfassen und direkt anwenden. Die Entdeckungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig: 31 namhafte Hersteller präsentieren sich mit ihren Produkten und Gadgets in eigenen Shop-in-Shops. Dazu gibt es eine Barista-Bar, drei gesonderte Präsentationsflächen mit ständig wechselnden Themen sowie eine Pick-up-Station, an der Kunden ihre Bestellungen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche abholen können.

„Das Kundenverhalten hat sich rasant verändert. Wir haben vor allem vier gute Gründe identifiziert, warum Kunden in einen stationären Markt gehen: Sie wollen etwas erleben, sie wollen möglichst bequem und einfach in ihrer direkten Nachbarschaft Einkaufen und sie wollen den direkten Kontakt zu unseren Mitarbeitern“, erklärt Guido Monferrini. „Darauf haben wir mit unseren vier Store-Formaten – Lighthouse, Core, Smart und Xpress – reagiert, um genau dort zu sein, wo unsere Kunden sind, um ihnen das bestmögliche Omnichannel-Erlebnis zu bieten.“